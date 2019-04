- Vi er næsten ved at være der. Der mangler lige det sidste, og det er at indrette vores nye lokaler. Så er vi klar til at tage imod, siger han.

Rådgivning og terapi

Allerede nu er Tuba så langt i processen, at både fagpersoner og unge, der ønsker at gøre brug af tilbuddet, kan henvende sig. Tuba tilbyder rådgivning og terapi til unge, der er børn af forældre, som er alkohol- og/eller stofmisbrugere. Tilbuddene gælder personer fra 14 til 35 år.

- Der er desværre mange, der har oplevet at vokse op med en misbrugsforælder. Og man har forskellige måder at håndtere det på. Nogle har brug for terapi og at snakke om ens opvækst. Andre har brug for både terapi og rådgivning, fordi de skal have hjælp til at håndtere relationen til deres forældre. De har brug for en at sparre med, siger Henrik Prien.

- Vi glæder os rigtig meget til at gå i gang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved at samarbejde med fagpersoner og uddannelsesstederne kan vi hjælpe sammen, siger han.

Trygfonden donerede kort før jul sidste år 1,1 millioner kroner til opstarten af Tuba mod, at kommunen over tid overtager driften.