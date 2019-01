Trygfonden donerer millionbeløb til projekter i kommunen

Den helt store modtager i denne uddeling er Tuba Ringkøbing-Skjern. Tuba er et tilbud til unge, der er børn af alkoholmisbrugere. Tilbuddet har ikke tidligere eksisteret i kommunen, og derfor har Trygfonden doneret 1,1 millioner kroner til opstart af projektet. Betingelsen er, at kommunen over tid overtager driften.

To skoler og en gyngestol

Udover Tuba har seks andre projekter fået støtte. Beredskabet Ringkøbing-Skjern har fået 73.000 kroner til blandt andet gummiredningsbåde og tørdragter. Holmsland Skole bruger fjord og hav i undervisningen, og for at øge sikkerheden har skolen fået 23.500 kroner til redningsveste.

- Når vi uddeler midler, så kigger vi på relevans, og hvad der kommer flest muligt til gode. Hvad der gør den største forskel. Det er vi nødt til, for vi har ikke økonomien til at støtte alle projekter, siger Jørn E.E. Nielsen.

Også Velling Friskole har fået en donation. Skolen har fået 9.750 kroner til cykelhjelme. Ringkøbing Svømmehal og Ringkøbing Arrest har fået henholdsvis 20.500 og 7.500 kroner til førstehjælpskurser og -udstyr. Svømmehallens donation går til undervisning i hjertestartere.

Sidste modtager i denne omgang blev Langagerparken i Skjern. De har fået 55.000 kroner til en særlig gyngestol.

- Jeg tror, vi har gjort en forskel. Vi håber altid, at vi kan være med til at løbe noget i gang og gøre en forskel. Selv små penge betyder meget for et lille klub, så det er meget tilfredsstillende, at der både er store og små donationer i vores område, siger Jørn E.E. Nielsen.