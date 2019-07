TrygFonden donerer knap 400.000 til 10 modtagere fra Ringkøbing-Skjern

10 lokale modtagere har fået penge fra TrygFonden. Største bidrag modtog FrivilligVest, som har sat et projekt i søen for at hjælpe børn og unge i skolealderen.

RINGKØBING-SKJERN: Der skal mere fokus på sikkerheden i Region Midtjylland.

Derfor har TrygFonden, som også er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg, doneret godt 5,8 millioner kroner til 90 modtagere i regionen. De 10 af dem kommer fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

I alt har de modtaget 377.644 kroner, og donationerne svinger fra 2600 kroner og op til 201.500 kroner.

Modtageren af sidstnævnte er FrivilligVest, som er et frivilligcenter med fokus på frivillige og ildsjæle.

- Vi er vildt, vildt taknemmelige og glade for, at de vil støtte vores projekt, vores kommune og vores udsatte børn og unge. Det er et vigtigt arbejde, og vi håber at kunne gøre en forskel, siger koordinator for selvhjælp hos FrivilligVest, Elsebeth Viberg Rasmussen.

FrivilligVest er allerede i gang med at uddanne gruppeledere til projektet, som begynder efter sommerferien.

Selve projektet skal hjælpe børn og unge i folkeskolealderen, som er ramt af modgang i tilværelsen. Det kan være børn af skilsmisseforældre, børn med en kronisk syg forælder eller en handicappet søskende.

- Det handler om, at børn kan mødes med ligestillede, så de ikke behøver at skulle forklare sig. De bliver samlet i grupper, hvor de kan få lov til at dele deres tanker og følelser med andre, men også får nogle sjove oplevelser sammen. Det er lige så vigtigt, at de får en pause i det svære. Det skal man også huske at lægge ind, siger Elsebeth Viberg Rasmussen.

Ifølge Elsebeth Viberg Rasmussen er der mange børn, som går og putter med problemerne.

- De tror, det kun er dem, der har det særligt svært. Derfor er det så godt for dem at møde andre ligestillede og se, at de ikke er alene i verden. Her kan de også udveksle deres erfaringer, tanker og følelser omkring det, de står i, siger Elsebeth Viberg Rasmussen.

Projektet kommer som nævnt til at gælde for alle skoleelever i kommunen, men møderne vil blive lokaliseret på enkelte skoler. Projektet er sat i søen som et fælles projekt mellem FrivilligVest og Ringkøbing-Skjern Kommunes børnerelaterede forvaltninger, forklarer Elsebeth Viberg Rasmussen.