SKJERN: En 38-årig mand fra Esbjerg lagde mandag ved 18-tiden vejen forbi banegården i Skjern, hvor hans tilstedeværelse også betød, at politiet måtte et smut forbi. Han opførte sig truende over for folk, så betjentene valgte at anholde ham og køre ham til arresten i Holstebro. Men på vejen dertil truede han også en af betjentene på livet. Desuden fandt politiet en ulovlig kniv på manden, så han blev fængslet.