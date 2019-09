SKJERN: Tirsdag ved 17-tiden blev brandvæsenet kaldt ud til en forurening i det gamle Skjern Tricotage Farveri på Farverivej.

Her var der sket et kemikalieudslip med myresyre, et produkt som bruges i landbruget. En truckfører var i gang med at flytte rundt på nogle palletanke, og ved et uheld væltede en 1200 liter stor palletank, så der skete et kemikalieudslip.

Ingen kom til skade ved udslippet, men området blev spærret af.

- Udslippet er sket i en afgrænset, lukket hal, så der er ingen fare for mennesker. I forhold til vejret, er det ideelle forhold for os at rydde op i. Dog er det lidt en tidskrævende opgave, siger Michael Nielsen, indsatsleder ved Brand & Redning Midt Vest.