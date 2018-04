Troldhede-makkere skal stå til regnskab for en hel del

Men de bliver ikke tiltalt for et indbrud i lokal børnehave.

De har været fængslet siden begyndelsen af marts, hvor de blev taget på fersk gerning under et indbrud på Svinget i Skjern. Til juni skal de for retten.

TROLDHEDE: To mænd på 26 og 34 år fra Troldhede kan se frem til et smut i retten til sommer.

Sammen er makkerne også tiltalt for hæleri og for at stjæle nummerplader fra en grøn Toyota Corolla i Troldhede.

Den 26-årige stod i september sidste år for bedrageriet, som ganske enkelt gik ud på at sælge ting, få pengene og ikke levere varen.

Fersk gerning

Manden kørte også spritkørsel 15. februar, hvor han sammen med den 26-årige blev standset på Kirkegade i Troldhede.

Her mistænkte politiet de to mænd for at stå bag et indbrud samme nat hos børnehaven Blomstergården i Vorgod-Barde.

Men det indbrud bliver de to Troldhede-borgere dog ikke tiltalt for, da anklageren ikke mener, at beviserne mod dem er stærke nok.

Samme aften blev der dog stjålet PH-lamper til 27.000 kroner fra Svinget i Skjern. Netop på den adresse luskede de to mænd rundt med en skruetrækker lørdag 24. februar om formiddagen.

Et vidne ringede til politiet, som anholdt de to mænd på fersk gerning. Selvom de nægtede sig skyldige, blev de alligevel varetægtsfængslet.

Den præcise dato for retssagen er endnu ikke fastlagt.