Dagli' Brugsen i Borris har øget sin omsætning med en halv million. Flere kunder vælger at handle lokalt i stedet for at tage til de større byer, og det er der en ret simpel forklaring på, lyder det fra uddeler Allan Bech Nielsen.

Borris: Det går godt for Dagli' Brugsen i Borris. Faktisk er det gået godt igennem flere år med øget omsætning. Lige indtil sidste år, hvor tendensen fladede ud og frygten var, at man havde ramt loftet for salg i butikken. Det holdt - heldigvis for brugsen i Borris - ikke vand, for nu er der igen ekstra meget gang i salget. Flere vælger igen at handle lokalt, lyder det fra uddeler Allan Bech Nielsen.

Derfor kunne han tirsdag på Facebook melde, at omsætningen igen er stigende. Nærmere bestemt har Brugsen solgt for en halv million kroner mere, end man havde på samme tidspunkt sidste år.

- Der er flere kunder, der begynder at handle lokalt. Folk vil stadigvæk gerne støtte op om det lokale, selvom der er meget internethandel. Det er mega fedt og gør det mega sjovt at arbejde med de her ting. Det viser, at folk har tillid til os, og at det er de rigtige ting, vi gør. Og det betyder noget for vores fremtid, siger Allan Bech Nielsen.

Fremgangsmetoden inde i butikken er egentlig ret simpel, fortæller han. Det handler om en kombination af mod, rettidig omhu og gode priser.

- Vi tror på tingene, og så er vi gode til at have varerne hjemme, når kunderne vil have dem. Og så matcher vi priserne, så der ikke er så stor forskel fra butikkerne i Skjern og Tarm.

- Vi leger meget med vores tilbudspriser. Vi ikke bange for at fejle, så vi kører offensivt på, siger Allan Bech Nielsen, som forklarer, at man foruden tilbudsavis og SMS-kæde også bruger Facebook for at nå ud til kunderne.

Her får kunderne mulighed for at springe på et særligt 'Ja-tak-tilbud', der kun kan købes ved, at kunden kommenterer Facebook-opslaget med et 'Ja tak' efterfulgt af mængden.

- Jeg tænker hele tiden på, hvordan vi kan blive bedre og bygge ovenpå, så vi bliver bedre til næste år. Det har vi en forventning om.

- Vi havde engang en formand, der sagde, at vi kunne komme op at omsætte for 15 millioner, og vi snuser til lige omkring 13 millioner i år, så der er noget vej endnu.

De store indtjeningsområder i butikken i år skal findes i øget salg af kød og bagerbrød - og så har der været vækst i salget af cigaretter og is, griner han.

- Issalget skyldes selvfølgelig den varme sommer, men der er vi gået dobbelt så meget frem som sidste år, siger Allan Bech Nielsen, som allerede har øje på nye områder i butikken, der kan forbedres.

- Vi overvejer, om vi skal have løssalgsslik, og så vil vi gerne gøre noget mere ved vores frugt- og grøntafdeling. Den har vi ikke vækstet på i år, så det skal vi have fundet ud af, hvad vi gør ved for at vækste på den til næste år, siger han.