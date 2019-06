Troels står uden fleksjob, fordi beskyttet værksted lukker: Altid glad for at være her

61-årige Troels Ehrhardt har haft fleksjob hos Skjern Industri-Service i fem år, efter han fik stress af at være i fleksjob hos sin tidligere arbejdsgiver. Nu skal han ud at finde nyt arbejde.- Jeg må op på hesten for at prøve noget nyt. Måske ligger der foran mig nogle helt nye muligheder, hvor jeg kan blive lige så glad, som jeg har været for at være her. Det ved jeg ikke noget om, siger han. Foto: Jørgen Kirk

Skjern Industri-Service holdt afskedsreception fredag. Lukningen efterlader flere fleksjobbere arbejdsløse, og det ærgrer det beskyttede værksteds daglige leder.

SKJERN: Han har repareret træ med genstridige knaster, så det beskyttede værksted Skjern Industri-Service ikke skulle spilde penge på at smide træ ud. Han har savet træ ud til de køjesenge, det kommunale værksted eksporterer, og han har høvlet og boret. Fredag sagde 61-årige Troels Ehrhardt så farvel til sin arbejdsplads. For nu lukker værkstedet i Skjern. - Jeg har altid været glad for at være her. Jeg har haft gode kammerater, gode kollegaer og gode ledere. Her bliver man virkelig behandlet som den, man er, med de begrænsninger, man har, siger Troels Ehrhardt.

Jeg ønskede at komme her, fordi forholdene var ordnede, og her tog man hensyn til folk med en nedsat arbejdsevne. Det var en kæmpe lettelse at komme i fleksjob her. Troels Ehrhardt, fleksjobber, Skjern Industri-Service

Fremtiden for menneskerne på Skjern Industri-Service Skjern Industri-Service er et beskyttet beskæftigelsestilbud, som fredag lukkede, efter det havde eksisteret i 40 år.



20 førtidspensionister og fire fleksjobbere har i år arbejdet i værkstedet.



19 af de 20 førtidspensionister har fået afklaret fremtiden, så de ved, hvad de møder ind til efter sommerferien.



13 førtidspensionister skal fremover arbejde på det beskyttede værksted Me-Tri i Skjern, to har fået skånejob hos henholdsvis et landbrug og i Lem Hallen, to overgår til at blive folkepensionister, mens yderligere to får et andet kommunalt tilbud.



De fire fleksjobbere står nu arbejdsløse, mens den sidste førtidspensionist endnu ikke har fået klarhed over, hvad der skal ske efter sommer.

Foto: Jørgen kirk Den daglige leder af Skjern Industri-Service, Charlotte Svarrer, har skullet sørge for, at førtidspensionisterne på værkstedet fik fremtiden på plads, samtidig med hun har skullet sælge maskiner og det udsugningsanlæg, som ligger i baggrunden.-Forhåbentlig får jeg aldrig igen opgaven at skulle lukke et sted. Heldigvis er det ikke en opgave, man får så ofte, siger hun. Foto: Jørgen Kirk

Ingen fleksjobbere har fundet nyt arbejde Troels Ehrhardt er en af de fire fleksjobbere, der arbejder på det beskyttede værksted, hvor også 20 førtidspensionister har været. Det beskyttede værksted har afklaret fremtiden for 19 af de 20 førtidspensionister. Men for Troels Ehrhardt og de tre andre fleksjobbere er situationen en anden. Fleksjobberne får nemlig hjælp fra jobcentret, da det ikke er værkstedets opgave at finde nyt arbejde til fleksjobbere. Ingen af de fire fleksjobbere har endnu haft held med at finde nyt job, siden det i januar blev meldt ud, at Skjern Industri-Service skulle lukke ved udgangen af juni. Det ærgrer Charlotte Svarrer, der er daglig leder på Skjern Industri-Service. På den anden side ved hun også godt, at det for jobcentret heller ikke bare er sådan lige at finde en passende virksomhed. - Der er en grund til, for nogle af fleksjobberne i hvert fald, at de i sin tid kom i fleksjob her på værkstedet. Det er selvfølgelig, fordi det passer rigtig godt til dem med den støtte, man kan få her. Sådan er det ikke ude på det ordinære arbejdsmarked. Det kræver en særlig og ekstra indsats. Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre, men de virksomheder, der vil gå ind at understøtte i den grad, vi har kunnet, hænger ikke på træerne, siger Charlotte Svarrer.

Foto: Jørgen kirk Fredag holdt Skjern Industri-Service afskedsreception, og så skulle der gang i grillen. Førtidspensionisten Brian Olsen fór derfor straks ud efter mere gas. Efter sommeren skal han sørge for at holde Å-Center Syds grønne arealer samt være på det beskyttede værksted Me-Tri. Foto: Jørgen Kirk

Værksted gavnede Troels Troels Ehrhardt har mærket, hvordan hverdagen på Skjern Industri-Service har gavnet ham. Han har ADHD og Asperger Syndrom, så han har brug for faste rammer og overskuelige arbejdsopgaver. Derfor påvirker usikkerheden uden et fleksjob ham. - Det påvirker mig selvfølgelig. Rent psykisk må jeg prøve at leve med det, siger Troels Ehrhardt. Muligheden for fleksjob på Skjern Industri-Service åbnede sig i 2014, da han fik stress efter et halvt år i fleksjob hos en vinduesfabrik. Stressen har ikke præget ham på Skjern Industri-Service. Her gik han ned i tid og fandt et mere passende arbejdstempo. - Jeg ønskede at komme her, fordi forholdene var ordnede, og her tog man hensyn til folk med en nedsat arbejdsevne. Det var en kæmpe lettelse at komme i fleksjob her, siger fleksjobberen.

Foto: Jørgen kirk Det ærgrer Charlotte Svarrer, at Troels Ehrhardt og de tre andre fleksjobbere nu står arbejdsløse, fordi Skjern Industri-Service lukker. Foto: Jørgen Kirk

Jobcenter: Virksomheder tager gerne socialt ansvar Fleksjobberen fortæller, at han har været i kontakt med sin jobkonsulent siden februar eller marts. Troels Ehrhardt tror på, konsulenten og han kan finde et nyt fleksjob; allerhelst inden kalenderen viser vinter. - Jeg ser sådan på det, at jeg ved, der bliver taget hånd om det, for jeg har en jobkonsulent på sagen, og jeg går ikke ned økonomisk. Jeg vil ikke tabe hovedet, for noget skal nok vise sig inden for en overskuelig fremtid, siger Troels Ehrhardt. På jobcentret har Marc Lykke vanskeligt ved at forholde sig til, hvor længe der realistisk set skal gå, før de fire fleksjobbere fra det beskyttede værksted bliver matchet med en passende virksomhed. - Vi går i aktiv dialog for at finde et godt og nyt match til vores kandidater, siger Marc Lykke, afdelingsleder hos jobcentrets virksomhedsservice. Generelt roser han de lokale virksomheder for at være dygtige til og villige til at tage imod fleksjobbere. Hvis man måler på arbejdsløsheden blandt fleksjobbere, ligger Ringkøbing-Skjern lige nu nummer 24 ud af landets 98 kommuner, fortæller Marc Lykke. - Vi oplever heldigvis, at mange virksomheder gerne vil tage et socialt ansvar og vil bruge deres CSR-strategi (virksomheders strategi for at styrke samfundsindsatsen, red.). Vi oplever, at flere virksomheder gerne påtager sig en oplærende rolle og en mentorrolle, siger Marc Lykke.