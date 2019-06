Trodsede ordblindhed: Elever på Bork Havn Efterskole har taget jagttegn

Eleverne Emma Andersen og Jens Bendesen er begge elever på Bork Havn Efterskoles ottende hold ordblinde jagttegnskursister. 11 elever deltog i jagtprøven, og seks bestod. - Jeg tolker det her som en succes. Flere har kun haft én fejl for meget, og det kan godt give lidt tårer hos eleverne at være så tæt på. Men det er også et utroligt svært pensum, siger underviser Anders Høgh Olesen. Foto: Jørgen Kirk

Bork Havn Efterskole giver ordblinde elever en mulighed for at tage jagttegn. Seks ud af 11 kursister har nu bestået, heriblandt Emma Andersen, som ikke troede på, at hun kunne.

BORK HAVN: - Jeg har aldrig hvinet i mit liv, men jeg hvinede der, og jeg hoppede næsten to meter op i luften. Jeg var så glad, at jeg løb om til bilerne, og så begyndte jeg at græde. Jeg kunne slet ikke forstå, at jeg havde bestået. Ordene kommer fra 15-årge Emma Andersen. Hun er elev på Bork Havn Efterskole, som specialiserer sig i at hjælpe folk med læse- og skrivevanskeligheder, sammen med blandt andre sin jævnaldrende klassekammerat Jens Bendesen. Begge er erklæret ordblinde og har gennem skoleåret været en del af et hold på 11 jagttegnskursister med læse- og skrivevanskeligheder. Graden af ordblindhed kan variere ligesom med brillestyrker. Man kan have mindre vanskeligheder eller være udpræget ordblind. Hvis Emma og Jens selv skal sige det, så ligger de nok i sidstnævnte kategori. - Jeg læser og staver som en brækket arm. Jeg har særligt svært ved ord med 'ps' som i psykolog, siger Emma med et grin. - Det er lidt af det samme hos mig. Jeg ligger også i den tunge ende, siger Jens og forklarer, at han særligt har bakset med hv-ordene; hvem, hvad og hvornår. Alligevel havde de sat sig et mål om at ville have jagttegn, selvom det betød, at de skulle sætte sig ind i en del teori og lovgivning. I øvrigt kommer de begge fra jægerfamilier. - Så vi er nok blevet præget lidt i den retning, hvor man har overvejet selv at skulle tage jagttegn, for det er både sjovt og hyggeligt, siger Jens Bendesen.

Foto: Jørgen kirk Det har været noget nær en æressag for både Jens og Emma at få deres jagttegn. For Emma fik jagten efter jagttegnet en ny dimension, da storebror Emil, der også er ordblind, havde drillet Emma og sagt, at han ikke troede på, at hun kunne tage jagttegn. Men det kunne hun - til sin egen overraskelse. - Så nu skal jeg hjem og hovere, siger hun med et smil. Foto: Jørgen Kirk

Højtlæsning og quizzer får teorien til at hænge ved Emma og Jens tog i begyndelsen af skoleåret tage plads i klasseværelset 'grøn' som efterskolens ottende hold jagttegnskursister. På grund af elevernes læsevanskeligheder holdes læsebyrden på et minimum. Hver uge har eleverne haft to undervisningsdage, hvor underviserne Anders Høgh Olesen og Sidsel Larsen har læst jagtlovgivning og jagtteori højt og suppleret med billeder, quizzer og mere end tusind jagtrelaterede spørgsmål. - Alt er blevet kørt igennem to gange, så det har været meget gentagelse, siger Sidsel Larsen. - Vi har også udvidet jagttegnsundervisningen lidt, for teorien kan godt blive lidt langhåret. Så vi bruger en del tid på skydebanen, og eleverne er ude at kigge på kronvildtområder, brækker råvildt op og koger opsatser af. De prøver alt muligt, for det er jo ikke alle, der har en far eller bedstefar, der har kunnet lære dem om jagt, siger Anders Høgh Olesen. Vekslingen mellem teori og praksis har fungeret rigtig godt for Emma og Jens. - Det har virket utroligt godt for mig. Jeg har nemmere ved at huske tingene, når jeg kommer ud at se det, og så får man også lidt et break fra det tunge læsestof. Det gør det mere overskueligt, siger Emma Andersen.

Væddemål endte i grønt hår Inden jagtprøven fik eleverne mulighed for at tage en såkaldt frivillig jagtprøve med censorer og spørgsmål fra sidste års jagtprøve. Den var med til at give usikkerhed hos Emma inden den rigtige jagtprøve, for både hun og Jens dumpede: - Det ramte mig ret hårdt, og jeg blev usikker på mig selv. Jeg havde ikke regnet med at bestå jagtprøven. Det er også lidt skyld i min grønne hårfarve. Jeg havde væddet med en veninde om, at hvis jeg bestod, så måtte hun farve mit hår, siger Emma. Efter den dumpede prøve-prøve brugte de begge to tiden op til den rigtige jagtprøve på at tage jagtprøver på computeren til den helt store guldmedalje. - Jeg tror, jeg har kørt omkring 4000 spørgsmål igennem, siger Emma Andersen. Resultatet blev da også derefter - både hun og Jens endte med deres jagttegn. Samlet set fik seks ud af 11 af jagttegnseleverne jagttegn. - Det tolker jeg som en succes. Når jeg kigger ned ad listen, så kan jeg se, at flere kun har én fejl for meget. Men erfaringen er, at de, der dumper første gang, får jagttegnet, når de går op senere på året, siger underviser Anders Høgh Olesen. - Men det er et utroligt svært pensum, eleverne har været igennem, og man må sige, at det er ret godt gået i forhold til, at det er ordblinde elever, der skal læse lovstof, siger han. Emma og Jens er da heller ikke blege for at kalde den beståede jagttegnsprøve for noget helt særligt for dem. Men om de tager anden læring med end selv jagtteorien går der lidt tid med at overveje. - Vi har lært nye ord, men til at læse... Arh, det ved jeg nu ikke, siger Jens med et smil. - Jeg har lært, at man skal tro på sig selv - Ellers ender man med en meget sjov hårfarve, siger Emma med et grin.