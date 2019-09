Trods stor sparerunde: KD vil frede de små folkeskoler

Der bliver ikke lukket en eneste folkeskole i Ringkøbing-Skjern, medmindre forældrene selv er parat til at dreje nøglen. I hvert fald ikke, hvis det står til Kristendemokraterne, som blankt afviser S-forslag om at spare 12 millioner på skolestrukturen.

Ringkøbing-Skjern: Kristendemokraterne står fast på sit valgløfte om at bevare de små folkeskoler.

Derfor afviser partiet det socialdemokratiske forslag om at give en nyt udvalg et år til at finde besparelser på 12 millioner kroner på folkeskoleområdet i Ringkøbing-Skjern.

- Frem til den her valgperiode har vi sagt, at vi ikke vil lukke skoler - medmindre forældrene stemmer med fødderne og selv siger, at nu er deres folkeskole blevet for lille. Det er der ikke lavet om på. Vi kommer ikke til at lægge stemmer til skolelukninger, siger Kristendemokraternes gruppeformand Kristian Andersen forud for budgetforhandlingerne, som byder på en gigantisk sparerunde på 300 millioner kroner over de næste fire år.

Ifølge Kristian Andersen vil Kristendemokraterne langt hellere finde besparelserne andre steder end på skolerne.

- Socialdemokraterne holder foreløbig hånden over Stauning Lufthavn og vil skyde 2,5 millioner ekstra kroner i den. Det vil vi ikke være med til. Jeg mener også, at kommunens udgift til Folkemødet skal længere ned. Det kan godt være, at det er små beløb. Men vi vil hellere finde besparelserne andre steder end på folkeskolerne, lyder det.

Mens Kristendemokraterne står stejlt på at fastholde alle de nuværende folkeskoler, så bakker partiet om om Socialdemokraternes forslag om at nedsætte et nyt udvalg, der skal undersøge, hvordan fremtidens skolestruktur kunne se ud.

- Det er fornuftigt nok, at vi får undersøgt, hvordan vi skaber den bedste folkeskole i Ringkøbing-Skjern. Vi mener bare ikke, at opgaven samtidig skal være at finde en kæmpe besparelse, siger Kristian Andersen.