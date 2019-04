Trods stærekasser i kommunen: Færre fik en fartbøde i 2018

Ringkøbing-Skjern: Rute 15 med Herningvej og Ringkøbingvej ved Opsund og på Holstebrovej fra Skjern mod Holstebro.

Det er her, bilisterne i Ringkøbing-Skjern har haft mest travlt med at nå fra A til B i 2018, viser tal fra Rigspolitiet.

De samme tal viser også, at færre bilister kørte for stærkt, eller i hvert fald blev fanget i at gøre det, sidste år sammenlignet med i 2017. Her blev i alt 171.243 bilister målt, da de passerede politiets mobile fotovogne i 2017, og her kørte 4707 for stærk.

Det tal faldt i 2018 til 4653 bøder, selvom 36.131 flere biler passerede en stærekasse eller mobil fotovogn. Det svarer til 2,2 procent af de forbipasserende bilister - eller 12,7 fartbøder dagligt i 2018.

- Umiddelbart kan det tyde på, at der i hvert fald er nogen, der kører lidt pænere end året før. Men der er stadig for mange, der kører for stærkt, siger leder af færdsels- og hundeafdelingen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Morten Bujakewitz.

- Grunden til, at vi er så fokuseret på hastighed, er, at det er en de faktorer, der er skyld i flest ulykker og dræbte i trafikken, og specielt i Midt- og Vestjylland. Det hænger sammen med, at vi har lavet en analyse på trafikuheld her i landsdelen, og noget af det, der adskiller os fra resten af landet, er, at vi har en meget høj andel af det, man kalder 'mødeuheld', hvor køretøjer støder frontalt ind i hinanden.

- Det sker især på landevejene, og her er hastigheden altså en afgørende faktor for, om man slipper heldigt eller uheldigt ud af sådan et sammenstød, siger Morten Bujakewitz.

Det er nu ikke, fordi fotovognene har foretaget flere fartmålinger i 2018. Faktisk er der foretaget 51 færre målinger end i 2017, og det skyldes ikke stærekassernes ankomst på rute 15 - De stod nemlig 'kun' for 32 fartmålinger.

- Det er en prioritering. Vi forsøger hele tiden at finde de steder at placere os, så det giver færrest ulykker i trafikken. Jeg tænker ikke, at stærekasserne er årsagen til, at vi ikke har lavet flere målinger. Men jeg kan ikke sige præcis, hvorfor der er færre målinger i Ringkøbing-Skjern -udover at vi har prioriteret andre steder, siger Morten Bujakewitz.