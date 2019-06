Trods sparetider skyder kommunen 300.000 kroner i stjernespillers træningskoncept

Learn Handball er bygget op som et digitalt værktøj, der gør det muligt for trænere på alle niveauer at gå på banen med træningsprogrammer, -øvelser og -planer, som er tilpasset forskellige aldersklasser og forskellige niveauer.

- Det er ikke to elitesportsudøvere, vi vælger at støtte. Vi har fundet et godt produkt, og vi køber en ydelse af dem, og vi er sikre på, at det vil fremme frivilligheden i kommunen, siger udvalgets formand, Erik Viborg (V).

Ringkøbing-Skjern: Mens de folkevalgte i Ringkøbing-Skjern Kommune over en bred kam lige nu arbejder på at finde steder, hvor der kan spares i de kommende år, besluttede medlemmerne af kultur- og fritidsudvalget i går at skyde 300.000 kroner i et træningskoncept, der skal skabe bedre vilkår for håndboldsporten.

Det er ikke to elitesportsudøvere, vi vælger at støtte. Vi har fundet et godt produkt, og vi køber en ydelse af dem, og vi er sikre på, at det vil fremme frivilligheden i kommunen

Frivillige falder fra

Erik Viborg forstår udmærket godt, hvis en og anden borger kan undre sig over prioriteringen i disse sparetider:

- Men vi skal passe på, at det hele ikke går i stå. Vi er også nødt til at udvikle. Vi kan se, at antallet af frivillige i klubberne er dalende, og hvis tallet bliver ved med at falde, så står vi med en kæmpe udfordring. Det her er en gylden mulighed for at gøre noget. Vi vil gerne noget mere med håndbolden i vores kommune, og vi ønsker fortsat at have fokus på sundhed. Vi synes, Learn Handball er et fantastisk koncept, siger Erik Viborg.

Konceptet er bygget op omkring en app, der blandt andet beskriver en bred vifte af træningsøvelser, som også bliver visualiseret i små videosekvenser:

- Den er ikke længere, end hvis vi havde valgt at købe træner- eller lederkurser hos DBU eller Dansk Håndbold Forbund. Det her er bare en anden måde at gøre det på, og vi synes, at produktet her er meget bedre, tilføjer formanden for kultur- og fritidsudvalget.

Erik Viborg siger videre, at der over den tre-årige periode med brug af Learn Handball-konceptet skal foretages en række målinger, som vil dokumentere udbyttet:

- Vi satser på, at pengene kommer mange igen ved, at vi får flere frivillige ind i sporten, og det kan også være, at konceptet kan bruges inden for andre sportsgrene.