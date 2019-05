- Jeg tror ikke, det kommer til at ændre nogen ting. Kristian er kommet godt fra start med valgkampen de seneste to måneder. Vi har bare fået et ben mere at spille på, og det agter vi at bruge, sige han om det midlertidige formandsskifte.

Her meddelte Stig Grenov, at han tager orlov fra formandsposten, til valget er overstået og i stedet overlader styringen til næstformand Isabella Arendt, der vil fungere som konstitueret formand for Kristendemokraterne de næste fire uger.

Ros til vikaren

Grunden til, at Stig Grenov trækker sig som formand, indtil valget er overstået, er, at han har haft stresssymptomer i forbindelse med både at arbejde fuld tid som skolelærer og at fungere som formand for partiet.

Det er imidlertid ikke første gang, Isabella Arendt vikarierer for formanden - på valgtes udskrivelsesdag blev hun med kort varsel sat til at repræsentere Kristendemokraterne ved en partilederrunde, da Stig Grenov fik et ildebefindende.

Her gjorde hun det ifølge både politiske modstandere og kommentatorer meget overbevisende og høstede stor ros.

Kristendemokraterne har fra begyndelse af valgkampen meldt ud, at man ønsker at opstille med Kristian Andersen på tv af strategiske grunde.

Hvis partiet ikke når over spærregrænsen, er der nemlig stadig mulighed for, at han kan trække et kredsmandat i Vestjylland og repræsentere partiet i folketingssalen.

Denne manøvre har tv-stationerne TV 2 og DR dog afvist.