BORK: Siger byrådet også ja, er vejen banet for etablering af et 35 hektar stort solcelleanlæg - svarende til 70 fodboldbaner - ved Holmvej nord for Bork.

Baggrunden for lokalplanen er en ansøgning fra Vores Sol Ejendomsselskab om at opføre et solcelleanlæg vest for de 12 vindmøller på Holmen. Solcelleanlægget vil have en kapacitet på op til 23 MWp og en årlig produktion på cirka 24.000 MWh, hvilket svarer til, at solcelleanlægget vil kunne forsyne omkring 7400 husstande (3275 kWh pr. husstand) med vedvarende el til apparater og lys.

Det var dog ikke et enigt udvalg, der sagde ja til projektet. Jørgen Byskov (O) og Hans Pedersen (K) kunne ikke stemme for; de ønskede, at solcelleanlægget blev placeret inde mellem de vindmøller, der allerede står i området.

Men flertallet i udvalget ønskede altså anlægget etableret - ikke mindst fordi det vil være med til at understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes strategi om at være selvforsynende med energi i 2020.