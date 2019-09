Trods flere penge til velfærd: Borgmester afviser at kunne aflyse kæmpe sparerunde

Finansminister kalder økonomiaftale med kommunerne for det største løft i flere år. Ringkøbing-Skjerns borgmester krydser fingre for, at løftet dækker kommunens ekstra udgifter, men han fastholder, at der fortsat er brug for en stor spareøvelse i Ringkøbing-Skjern.

Ringkøbing-Skjern: Selv om finansminister Nicolai Wammen (S) varsler et løft til velfærden med økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, så er borgmester Hans Østergaard (V) ikke klar til at aflyse den allerede varslede sparerunde på 300 millioner over de kommende fire år.

- Økonomiaftalen lever sådan set op til det, jeg havde forventet. Jeg er tilfreds med, at vi får dækket nogle af de ekstra udgifter til ældre- og specialområdet. Men jeg forventer ikke, at vi nu kan gå ud og ansætte flere hænder. I bedste fald skal vi spare lidt mindre, end vi har kalkuleret med, siger Hans Østergaard og fortsætter:

- Sidste år blev økonomiaftalen kaldt historisk god, og den endte med at koste Ringkøbing-Skjern 40 millioner henover sommerferien. Så indtil vi har de præcise tal i løbet af den kommende tid, er jeg lidt forsigtig, siger Hans Østergaard.

Ifølge regeringen og Kommunernes Landsforening sikrer økonomiaftalen blandt andet, at de 98 kommuner får 2,2 milliarder ekstra til velfærd. Det betyder, at Ringkøbing-Skjern formentlig kan se frem til 22 millioner ekstra til at dække udgifterne til børn, ældre og handicap- og psykiatri, hvor kommunen er særligt presset.

På pressemødet, hvor økonomiaftalen blev præsenteret fredag formiddag, erkendte både finansministeren og formand for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundgaard, da også, at det vil være forskelligt fra kommune til kommune, hvordan velfærdsløftet kommer til at se ud.

- De kommende dage vil vise os, præcis hvilken effekt aftalen får for Ringkøbing-Skjern. Men jeg ser altså ikke et ansættelsesboom for mig, og vi kommer til at spare, fastslår Hans Østergaard.