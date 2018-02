Trods bedre tider: Ringkøbing-Skjern med i tvangsauktion-toppen

I Ringkøbing-Skjern behøver man dog ikke at tænde for advarselslamperne, for det er naturligt, at det ser sværere ud i yderområderne:

Bedre tider på vej

Selvom antallet af tvangsauktioner i Ringkøbing-Skjern er faldet siden krisen, bød 2017 på en stigning i forhold til 2016. Fra 35 til 47 tvangsauktioner.

Ifølge boligøkonom Morten Skak kan det dog skyldes de helt små ting:

- Det kan være i afdelingen for tilfældigheder. Det kan også have noget at gøre med, at vi er på vej ud af krisen. Flere kreditforeninger føler sig trygge, og så er de klar til at tage de tab, der er ved en tvangsauktion. Går det bedre, er de mere åbne for at tage tabene, udtaler han.

Morten Skak tror da også på, at den gode udvikling vil fortsætte i de kommende år:

- Det hænger sammen med, at vi er på vej ud af krisen, og jeg tror på, at det vil blive bedre inden for et par år, slutter boligøkonomen.