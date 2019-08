John G. Christensen fastholder, at der skal siges nej til at flytte byggeretterne på Stadilvej trods sogneforeningsformands advarsel om, at kommunen bremser Stadil-Vedersøs udvikling.

Stadil-Vedersø: Teknik- og miljøudvalgets nej til at lade købere nedrive faldefærdige rønner ved Stadilvej og i stedet bygge nyt hus tættere på Stadil Fjord rokkes der ikke ved.

Det fastslår udvalgsformand John G. Christensen (S). Det sker trods sogneforeningsformand Ulla Sommer Rokkjærs udtalelser i Dagbladet.

Her beretter hun om en udbredt skuffelse over, at kommunen ifølge hende afviser en enestående chance for at få ryddet op på Stadilvej, hvor forfaldet breder sig, og samtidig tiltrække en ressourcestærk familie til landsbyen, som har brug for nye beboere for at kunne overleve.

- Kommunen lægger hindringer i vejen for Stadil-Vedersøs udvikling ved at nægte at flytte byggeretterne på Stadilvej, konkluderede Ulla Sommer Rokkjær.

John G. Christensen har noteret sig sogneforeningsformandens udtalelser, men ændrer ikke holdning.

- Når vi træffer en afgørelse, vil den skabe præcedens. Vil man åbne op ved Stadil Fjord, vil der være andre, der har en forventning om at kunne bygge andre steder, og den risiko var vi ikke villige til at tage på nuværende tidspunkt.

Ulla Sommer Rokkjær spørger, hvorfor kommunen ikke kan foretage en individuel sagsbehandling, så der ikke automatisk er præcedens?

- Man sagsbehandler også individuelt. Men man er også nødt til at tage de overordnede briller på. Giver man lov her, vil man også have lov andre steder. Der må være en vis linje i det. Vi er nødt til at have et nogenlunde ens overordnet syn på det, selv om vi behandler hver sag for sig. Hvis Per får lov i den ene del af kommunen, skal Poul også have lov i den anden, selv om det er frygteligt uheldigt. Alle skal have samme tilgang. Når vi lægger linjen, gælder den, indtil vi laver den om.

Men laver I den nogensinde om?

- Det er jo sådan, at ens syn på tingene forandrer sig henover årene. De sker i mange sammenhænge. Nogle steder strammer man op, andre steder slækker man, siger John G. Christensen.