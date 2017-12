Trist periode vendt ved fjorden: Bedst siden 2. Verdenskrig

Ringkøbing-Skjern: Når man bevæger sig rundt om Ringkøbing Fjord, skal man ikke langt for at høre et rap eller et pip. Her er dyrelivet helt i top for mange arter, der lever af den natur, som fjorden stiller dem til rådighed.

Sådan har det dog ikke altid været. Gennem mere end 30 år har bunden af Ringkøbing Fjord nemlig været alt andet end optimal, og det har skræmt mange af vandfuglene på flugt. Blandt dem de mange svømmeænder, der er afhængige af planterne under vandoverfladen.

Sådan lyder meldingen i en ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, ved Århus Universitet, der i mange år har holdt et vågent øje med fjorden:

- Vi kender Ringkøbing Fjord hamrende godt. Vi har data helt tilbage fra 1929, og vi har løbende overvåget fjorden, mens vi stadig holder tæt øje, siger Preben Clausen, der er seniorforsker for DCE på Århus Universitet.