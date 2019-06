Trine Ørskov om regeringens minimumsnormeringer: Det kan blive en gave eller en udfordring

RINGKØBING-SKJERN: Landet skal have lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Det fremgår af det såkaldte forståelsespapir, som er grundlag for den nytiltrådte regering, men i de 18 sider står der intet om en ny udligning til kommunerne.

Udligningsproblematikken er årsagen til, at Ringkøbing-Skjern Kommune lige nu står for en gigantisk sparerunde, og det rejser spørgsmålet, om kommunerne selv kommer til at hænge på regningen for at indfri regeringens løfter.

Det er for tidligt at sige endnu, og derfor er formand for børne- og familieudvalget, Trine Ørskov (S) da også noget afventende overfor løftet fra den nye regering.

Et er, hvordan minimumsnormeringen bliver sat og hvor stor en forskel, der er på normeringen i en kommende lov og den nuværende normering i Ringkøbing-Skjern Kommune. Noget andet er, om der så følger penge med til opgaven.

- Det kan vise sig at være en gave, og det kan vise sig at blive en udfordring, som vi skal løse, konstaterer Trine Ørskov.

En af bannerførerne for minimumsnormeringer er SF-folketingsmedlem Jacob Mark. Til TV2 Lorry siger han, at han ikke kan garantere, at kommunerne ikke selv kommer til at betale for det.

- Det kan godt være, at kommunerne kommer til at stå med noget af regningen selv, men SFs udgangspunkt er, at regningen skal betales fra Christiansborg, fordi vi godt ved, at kommunernes økonomier er presset, siger Jacob Mark til tv-stationen.