Tricktyve udnyttede ældres hjælpsomhed

To ældre fik stjålet deres punge under indkøb i Skjern og Tarm.

En af tyvene, en kraftig udenlandsk mand i mørkt tøj, tabte "tilfældigvis" sine varer, da han var i nærheden af den 89-årige mand fra Hoven, som handlede ind hos ABC Lavpris i Tarm. Den ældre mand var behjælpelig og gav den udenlandske mand en hånd med, da de tabte varer skulle samles op. Imens var den kraftige mands følgesvend behjælpelig med at liste den ældre mands pung ud af lommen på ham.

De to ældre blev udset som nemme ofre af tricktyve, der gik målrettet efter at udnytte deres venlighed.

SKJERN/TARM/SPJALD: En 89-årig mand fra Hoven og en 80-årig kvinde fra Tarm blev begge bestjålet, da de onsdag eftermiddag tog i supermarkedet for at handle.

Får videoovervågning

Tyveriet skete onsdag ved 16-tiden, og præcis samme fremgangsmåde blev brugt 20 minutter senere i Aldi i Skjern. Her gik det ud over den 80-årige kvinde fra Tarm, der ligeledes var venlig og dermed mistede sin pung fra tasken, der stod i indkøbsvognen.

- Vi har endnu ikke et signalement af den kraftige mands medhjælper, men vi får videoovervågningen fra begge butikker, fortæller politikommissær Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing.

De to tricktyve var muligvis også på spil i Spjald senere på dagen, hvor en kunde mistede sin pung. Her forsvandt to udenlandske personer ud af butikken, men kom lidt efter tilbage med pungen, som blev afleveret til en ansat i butikken.