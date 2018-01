Tricktyve stjal pengesedler fra ældre dame

To mørklødede kvinder ville have kaffe hos en ældre dame i Skjern, men stak af med en eller to 500-kronesedler fra damens pung.

Skjern: Onsdag eftermiddag blev en ældre dame i Mellemgade udsat for tricktyveri, oplyser lokalpolitiet i Ringkøbing.

Damen har forklaret politiet, at en buttet, mørklødet kvinde ringede på døren og bad om at få en kop kaffe. Selv om damen ikke var begejstret for den ubudne gæst, lykkedes det kvinden at komme indenfor.

Der stødte endnu en mørklødet kvinde til stedet, og da de to kvinder havde forladt stedet, opdagede den ældre dame, at der manglede én eller to 500-kronesedler fra hendes pung.

Tricktyveriet er sket omkring klokken 13.30.