Skjern: Det blev en usædvanlig dyr indkøbstur for en kvinde, der var ude at handle i Superbrugsen i Skjern onsdag eftermiddag.

Efter hun havde gjort sine indkøb, blev hun nemlig kontaktet at en mand og en kvinde, der tale engelsk til hende.

Det lykkedes de to at få hende forvirret tilpas meget til, at de kunne snuppe dankortet fra hende.

De to tricktyve må have lurret koden, for kort tid efter blev der på kortet hævet 10.000 kroner fra en bankautomat i nærheden, fortæller lokalpolitiet.

Den mandlige tricktyv beskrives som 30-40 år gammel, 165-175 centimeter høj, talte engelsk og var meget sølle påklædt, så han lignede en hjemløs. Der foreligger ingen beskrivelse af den kvindelige tricktyv.