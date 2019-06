TARM: En engelsktalende mand på omkring 20-30 år snød lørdag en ekspedient i Løvbjerg ved Tarm. Manden, der muligvis er fra Østeuropa, købte nogle varer og betalte kontant med en tusindekrone-seddel. Men så besluttede han sig for at annullere købet og sørgede for at der var en masse bytteri af penge, hvilket havde til formål at forvirre ekspedienten, hvilket han havde held med. I hvert fald manglede der mellem 300-500 kroner i kassen efterfølgende. Politiet vil nu se butikkens videoovervågning igennem for at se, om tricktyven er et kendt ansigt.