Tricktyv bad om mad

TARM: Tricktyven i Tarm der i tirsdags blev sendt på porten af to handlekraftige ældre damer, lagde også vejen forbi et ældre ægtepar, som ligeledes har adresse på Torvegade. Men heller ikke her fik tricktyven, der beskrives som en lille fedladen mand noget af værdi med sig. Tricktyven kom, mens der var tid for en middagslur, men kvinden brugte tiden til at sy. Derfor hørte hun noget pusle ved hoveddøren, hvor hun mødte den fedladne mand. Han bad om at få noget mad, men det afviste kvinden. Da hendes mand senere vågnede i soveværelset, kunne parret dog se, at der havde været flyttet rundt på nogle ting på skrivebordet. Der manglede dog intet. Politiet beder stadig ældre medborgere om at være årvågne og anbefaler at løse døren, især under middagsluren.