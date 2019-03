Tre virksomheder nomineret til iværksætterprisen 2019

Ringkøbing-Skjern: Når medlemmerne af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd mødes til generalforsamling 28. marts, så er der mere på mødedagsordenen end regnskabsgodkendelse og deslige.

Nu har erhvervsrådet nemlig fundet frem til tre nominerede til Iværksætterprisen 2019.

Kriterierne for virksomhederne er, at de skal være beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune og skal over en kortere periode på 3-5 år have vist evne og vilje til vækst, og de fremstår som rollemodel for de mange andre, der overvejer at starte egen virksomhed.

Vinderen vil sammen med prisen også modtage 15.000 kroner fra Landbobanken.

De nominerede er:

Mr Beef fra Ringkøbing

Mr Beef ejes af Ole Østberg Sørensen, som driver virksomheden sammen med tre andre. Virksomheden har som noget særligt specialiseret sig i websalg af kvalitetskød særligt til restauranter.

Om valget af Mr Beef siger erhvervsrådet:

- Vi har valgt at nominere virksomheden Mr Beef, fordi det er en slags disruption. Han har forsøgt virksomhedstypen tidligere, men nu er han kommet i gang med det og har fået succes med at sælge kvalitetskød online. De har fået skabt en rigtig god webstrageti, som faktisk virker, siger iværksætterkonsulent Michele Lykke.

- De har en stor omsætning, men har stadig et stort potentiale i forhold til blandt andet de nordiske markeder, siger hun.

- Noget af det interessante ved Mr Beef er, at det faktisk kræver, at man er dygtigere end de fysiske butikker, for du kan kun se et billede af kødet, så der er nogle andre ting, du som kunde skal købe ind på og have tilliden til, at kødet er mørt. Så kunderne stiller også store krav, siger hun.

Biogas Teknik A/S fra Hee

Biogas Teknik A/S er ejet af klejnsmed Espen Johansen fra Hee. Virksomheden har - som navnet antyder - specialiseret sig i arbejdet med biogasanlæg, som man både sælger og udfører service på. Virksomheden har 12 faste medarbejdere, herunder Espens hustru Camilla, som arbejder som bogholder i virksomheden.

Om valget af Biogas Teknik A/S siger erhvervsrådet:

- Vi har valgt at nominere Biogas Teknik A/S, fordi de har en nytænkende tilgang til service og så har de hele tiden haft en ufortrøden tanke om, at de sagtens kan klare opgaven. De har egentlig været fulde af gåpåmod, siger Michele Lykke.

- Og så har de haft stor succes med at have et tæt samarbejde med en tysk leverandør om blandede biogastanke, som er et område, hvor de har en rigtig stor omsætning, siger Michele Lykke.

Restaurant Kommandobroen i Hvide Sande

Restaurant Kommandobroen i Hvide Sande slog dørene op i juni 2016 og drives af Michael Grantland fra Hvide Sande sammen med konen Louise Grantland og tre medarbejdere. Konceptet bag restauranten har været at drive et spisested med stort fokus på gode råvarer og kundeservice. Dét fokus har indbragt dem en rangering som Vestjyllands bedste spisested på rejsehjemmesiden Tripadvisor; Efter 160 anmeldelser har man stadig scoren på fem ud af fem.

Om valget af Restaurant Kommandobroen siger erhvervsrådet:

- Vi har valgt at nominere dem for deres evne til at sætte Hvide Sande på det gastronomiske landkort. Og så det her med fuldt ud at eksekvere på deres vision og strategi. De har altid haft en drøm om at starte deres eget sted, og pludselig bød mulighederne sig for at starte op, og så har de faktisk haft drømmen hele tiden og kan eksekvere på den.