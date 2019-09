Tre sydkoreanere besøger efterskole: - Jeg kan mærke, folk er hjertevarme, fokuserede, høflige og respektfulde mennesker

Forstander Kjeld Lykke Christiansen, Jeong-hee Oh, Yong-in Kim, formand for efterskolen Hans Laurids Petersen og Jik-soo Shin udveksler erfaringer med det danske og sydkoreanske skolesystem. Foto: Cecilie Bisgaard.

For at lære om den danske skolestruktur og for at blive inspireret er tre undervisere fra Sydkorea lige nu på besøg på Dejbjerglund Efterskole.

Dejbjerg: - Da jeg stod udenfor for at tage imod dem i t-shirt og cowboybukser, kunne jeg godt se, at jeg var forkert på den. Så måtte jeg lige hjem og skifte til skjorte, griner forstanderen på Dejbjerglund Efterskole, Kjeld Lykke Christiansen. Efterskolen har nemlig onsdag og torsdag i denne uge fint besøg. Skolelederen fra Goesan Osung Middle School i det centrale Sydkorea, Yong-in Kim, er på besøg sammen med skolens naturfagslærer Jik-soo Shin og engelsklæreren Jeong-hee Oh. De tre er på besøg på efterskolen for at lære om det danske undervisningssystem og om skolestrukturen på efterskoler. De er blot i Danmark tre dage, og de skal derfor allerede hjem fredag. Turen er et slags "forbesøg", før skolen i april kommer på besøg med tre lærere og op mod 14 elever. Besøget er planlagt i samarbejde med Efterskoleforeningen. - Det er en ære at få den her opgave, og det er vi meget stolte over, siger Kjeld Lykke Christiansen.

Et ikke-travlt liv Under det korte besøg har den lille delegation blandt andet overnattet og spist på efterskolen. Men der skulle naturligvis også kræses lidt ekstra for de internationale gæster. Derfor har de også spist på Restaurant Stauning Havn og besøgt Stauning Skole, Stauning Whisky og set Ringkøbing by. - Vi er meget imponerede. Alle folk er så venlige og søde. De er virkelig skønne. Når jeg ser på folk, kan jeg mærke, de er nogle hjertevarme, fokuserede, høflige og respektfulde mennesker, siger engelsklæreren Jeong-hee Oh. - I Sydkorea er der bjerge og mange høje bygninger, og vi lever et travlt liv. Her er fladt og fredeligt. Folk tager sig sin tid, og de skynder sig aldrig. Folk er bare søde og rare. Det er vist det, man kan kalde slow life, siger skolelederen Yong-in Kim om sit førstehåndsindtryk af Vestjylland.

Imponeret over gymnastikken En ting, der kom meget bag på de sydkoreanske lærere, var de danske underviseres måde at arbejde på. - Lærerne er meget passionerede. De har en god energi, og de er meget talentfulde. Og så underviser de i flere fag. I Sydkorea har man kun ét fag, som man underviser i. Jeg mødte Louise i går, som underviser i fem fag. Det er helt vildt, siger Jeong-hee Oh. - Jeg er tidligere idrætslærer, og jeg blev meget imponeret og jaloux over gymnasterne og springcentret. Alle kan gå til gymnastik. Selv dem, der har svært ved det, tør kaste sig ud i det, siger Yong-in Kim og fortsætter: - Alt er meget overraskende. I Sydkorea er eleverne under stort pres. De skal på universitetet, og de skal vælge deres karriere. Her er der bedre tid til at tænke over det, så eleverne ikke bliver stressede, siger han.

Test stresser eleverne Udover, at Goesan Osung Middle School også er en kostskole, så har de to skoler også en anden ting til fælles. Deres holdning til test i undervisning. Det var især det, der blev vendt på et møde torsdag middag. - Vi foretager mange test her, og det er noget, vi kæmper imod. Vi vil gerne teste internt i klassen og undervisningen, men det er kun til internt brug. Det er ikke noget andre behøver at få at vide. Jeg bruger det udelukkende som et værktøj til at se, om mine elever udvikler sig, siger skolelederen og fortsætter: - Jeg er meget imod, at vi tester eleverne og så lægger resultaterne frem, så alle kan se dem. Jeg synes ikke, vi skal have en ranking af skolerne, siger han. - Det er også min mening. Prøver stresser eleverne, og de bliver mere presset jo flere test, de skal tage. Nogle gange er konkurrence en nødvendighed. Nogle gange er test en nødvendighed, men det er sammenligning af resultater ikke, siger den sydkoreanske skoleleder.

Altid velkomne i Korea Således kan de to skoleledere på trods af kulturforskelle sagtens finde et fælles ståsted. Og det er hele pointen med, at den sydkoreanske skole af to omgange besøger Dejbjerglund Efterskole. Man får øjnene op for en anden måde at undervise på. Så udover det nye visit fra Sydkorea i april, så har efterskolen fået en stående invitation til også at besøge Goesan Osung Middle School. - Vi ville elske at komme til Sydkorea, og fordi de ligesom os er en kostskole, så bliver det med mulighed for overnatning og mad på skolen. Så det kan lade sig gøre. Det skal vi ikke betale for. Vi skal faktisk kun betale for rejsen derhen, siger Kjeld Lykke Christiansen og uddyber: - Men det er sådan her, at når man har betalt skolepengene, så har man betalt for det hele. Og det betyder, at vi ikke vil opkræve penge fra eleverne. Så hvis vi skal afsted, skal vi gøre noget for at finde de penge. Det skal vi først finde ud af, siger han. - Men I må i hvert fald rigtig gerne komme!, siger Jeong-hee Oh.