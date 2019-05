Tre skoler har for få elever efter ferien - politikere vil dog ikke lukke dem

Kommunens folkeskoler med under 75 elever er på spil i den kommunale spareplan. Politikere ønsker dog andre løsninger end lukning.

Ringkøbing-Skjern: Der var brug for en time-out for nogle af kommunens folkeskoler, så de kunne få vendt et skranteden elevtal. Derfor blev der under kommunalvalgkampen i efteråret 2017 politisk enighed om at dispensere fra reglen om minimumsnormeringer, der siger, at der der skal være over 75 elever på en kommunal folkeskole, for at den ikke er lukningstruet. Halvandet år efter kommunalvalget er der stadig undtagelsestilstand for reglen, og i mellemtiden er tre skoler dykker under den kritiske grænse. Ser man på indskrivningen af elever for skoleåret 2019/2020, gælder det Ådum Børneunivers, Højmark Skole og Fjelstervang Skole, der kan forvente henholdsvis 64, 65 og 72 elever efter sommerferien.

Disse undervisningsområder er i spil



Spareforslag på skoleområdet:

Afskaffelse af den pulje på seks millioner kroner, der hvert år fordeles mellem områdets 28 folke- og specialskoler.

Reduktion af folkeskolernes budget med to procent, svarende til en samlet besparelse på knap seks millioner kroner.

Nedlæggelse af projektet Makerspace.

Afskaffelse af støtte til supplerende undervisning til tosprogede elever.

Oprettelse af udvalg, der skal se på fremtidens skolestruktur. Alle udvalg under byrådet er blevet bedt om at komme med sparekataloger forud for den kommende kommunale spareøvelse. Administrationen er kommet med fem spareforslag på undervisningsområdet. Der er opgivet besparelser for dobbelt så meget, der reelt skal spares, og det er for at give politikerne nogle forslag at vælge imellem, og det er således ikke alle de nævnte spareforslag, der bliver gennemført.Spareforslag på skoleområdet:

Nedsæt udvalg For et år siden sagde flere pariter i børne- og familieudvalget, at skolerne havde brug for mere tid til at få vendt de faldende elevtal. Kun Helge Albertsen fra Socialdemokratiet luftede ideen om at nedlægge nogle af de mindste skoler. Siden er det kommer frem, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal spare et stor millionbeløb på grund af udligningreformen. Denne besparelse vil komme til at ramme alle områder i det kommunale budget - også skoleområdet. - I forbindelse med spareøvelserne er der nogen, der har fået øje på skolestrukturen, og det er fair nok, at man kigger på det, siger næstformand i børne- og familieudvalget Bjarne Svandsen (V), som dog afviser, at han og Venstre vil være med til at lukke skoler nu. - Der er tre skoler under 75 elver, og det er klart, at vi vil følge op på det, men jeg mener stadig, de skal have mere tid. Man kan selvfølgelig ikke blive ved med at have tid, men jeg kan ikke sige, hvornår det er, siger Bjarne Svendsen. - Jeg går ind for, at vi nedsætter et udvalg, der kigger på skolestrukturen for at få en langsigtet plan, siger han videre.

Lavere smertegrænse Det er hans udvalgsfælle Hanne Bruun Simonsen (KD) enig i. Hun ønsker også et såkaldt paragraf 14, stk. 4-udvalg, som er et midlertidigt udvalg bestående af politikere, fagpersoner og eksperter, der skal se på fremtidens skolestruktur. Hun mener heller ikke, at reglen om 75 elever er mejslet i sten. - For mig kunne den godt bare være et pejlemærke. Og jeg tænker, at smertegrænsen godt kunne være lavere. 68 er en mere reel smertegrænse, siger Hanne Bruun Simonsen. Børne- og familieudvalgets formand Trine Ørskov (S) er heller ikke vild med en minimumsgrænse på 75 elever. Hun er bange for, at den vil ramme geografisk skævt: - I modellen med 75 elever bliver det tilfældigt, hvor der bliver lukket skoler. Det ville for eksempel betyde, at hvis vi havde lukket Bork Skole, da den havde under 75 elever, så ville der ikke være en kommunal skole syd for Tarm, siger Trine Ørskov.

Færre børn fremover Der er dog ingen tvivl om, at skolestrukturen skal have en reformation i allernærmeste fremtid - for fremtidens børnetal i Ringkøbing-Skjern ser ikke for lys ud. - Når alt det er sagt, er der ingen tvivl om, at vi er nødt til at have en snak, for vi er en stor kommune med mange folkeskoler, men børnetallet er faldende, og når vi kigger frem mod 2025, er der et fald på 17 procent, siger Trine Ørskov. - Vi er nødt til at erkende, at den stuktur, vi har i dag, ikke passer til det elevgrundlag, vi har nu og vil se i fremtiden, siger udvalgsformanden.