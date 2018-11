Tre museer på vestjysk facon

Skjern: Fællesskabernes, de almindelige familiers og de enkelte menneskers historie med udgangspunkt i den vestjyske kultur og natur.

Sådan lød det om formidlingsopgaven for de tre kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune, da museumsinspektør Ingeborg Svennevig holdt foredrag i Grundtvigsk Forum for Skjern-Tarm og Omegn onsdag 21. november.

Ingeborg Svennevig fortalte om både generelle emner og om museumsdrift i disse år og mere specifikt om museerne i Holstebro Kommune: Holstebro Museum, Frilandsmuseet Hjerl Hede og Strandingsmuseet St. George i Thorsminde.

Museernes opgaver i dag er formidling, forskning, samlinger og museumsbutikker. Der lægges stor vægt på, at de besøgende har en god og spændende oplevelse sammen,

- Man skaber levedygtige fællesskaber i vor tid gennem fortællinger på stedet om fortiden. Det, der virkelig skaber udvikling, er noget, man laver sammen, og derfor satser museerne også meget på, at man går på museum sammen med familier og venner og derved får den fælles oplevelse af vores historie, lød det.

Der er i dag mange frivillige tilknyttet museerne, og mange ønsker at lægge en indsats her på grund af sammenholdet mellem de frivillige og det sociale aspekt ved at formidle historien på en levende og vedkommende måde til museernes gæster.

Der er grund til optimisme for museernes fremtid, fordi der er et stort antal besøgende, gav museumsinspektør Ingeborg Svennevig udtryk for i sit foredrag.