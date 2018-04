Tre lokale gårde viser køernes forårsdans til økodag

RINGKØBING-SKJERN: Tre steder i kommunen kan man på søndag se køerne blive sluppet løs, når de økologiske landbrug åbner op for publikum ved Økodag. Gennem de senere år er det blevet et meget populært arrangement, som også er kendt som køernes forårsdans.

I Lem slippes køerne løs på Gammelbjerg, der ejes af Claus Christensen. Gården ligger på Røgindvej 20, og her er der 140 jerseykøer, der skal på græs.

På St. Gaasdal, der er en del af Økogårdene Skjern Enge, lukker man også køerne ud. Gården, der ligger på Gåsdalvej 36 i Borris, ejes af Erling Bonde, og gården har 580 sortbrogede køer. I år er et jubilæum for Erling Bonde. Han har ejet gården i 30 år, og det er 20 år siden, han omlagde til økologi.

Hos Margit og Ernst Kristensen, Skovvejen 1 i Ejstrup, er der 70 røde køer, der skal lukkes ud. De overtog gården i 1979, og har været økologer siden 1995.

Alle steder er der mulighed for at komme tæt på dyrene og opleve landlivet. Der er tilrettelagt en masse aktiviteter for børn, og desuden er der smagsprøver fra de mejerier, som de forskellige gårde leverer til. På landsplan deltager 72 gårde.

- De økologiske landmænd er stolte af deres landbrug og vil gerne vise det frem. Det gør det muligt for forældre og bedsteforældre at tage deres børn og børnebørn med på en sanselig og lærerig søndagsudflugt på landet. Til Økodag kan man komme helt tæt på dyrene, smage på mælken, møde den økologiske landmand, gå på opdagelse på gården og blive klogere på økologi. Det er en sjov og hyggelig dag for både store og små, som kan give børnene en forståelse af øko-madens rejse fra jord til bord, siger Birgitte Nygaard, projektleder i Økologisk Landsforening, i en pressemeddelelse.

Alle steder lukkes køerne ud præcis klokken 12, og gårdene har åbent mellem klokken 10 og 14.