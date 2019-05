Tarm: Onsdag 15. maj samles tre kendte kor i Tarm for sammen at hylde foråret. Det er Tarm Kirkes Kor, som får følgeskab af korene Stok & Steen og af Morgengry. Det sidste kor består af 80 korsangere med en gennemsnitsalder på omkring 80 år.

Morgengry ledes af Jørn Esbjerg, mens Stok & Steen har Simon Alsig Busk ved dirigentstokken.- Ud over de tre kor, så er der traditionelt et ret stort publikum, så vi garanterer for en festlig aften, siger organist ved Tarm Kirke og leder af kirkens kor, Hans Gundesen i en pressemeddelelse.

Korene synger hver især tre til fire sange, derudover er der fællessang for hele kirken på en række sange.Alle er inviteres på kaffe og kage i Kirkehuset. /EXP