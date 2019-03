Tre bilister blev standset af politiet

HVIDE SANDE/SKJERN: Et frakendt kørekort, sovepiller og for meget alkohol. Tre bilister blev i weekenden sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Fredag kl. 9.30 var det en 35-årig lokal mand, der blev standet på Røjklitvej ved Kloster, selvom han er frakendt kørekortet. Lørdag blev en 32-årig mand fra Skjern standset ved et rutinetjek på Møllegade kl. 02.15 om natten. Han havde for høj en alkoholpromille til at sidde bag rattet. Søndag kl. 19.45 blev en 61-årig mand fra Bramming standet på Søndervig Landevej. Han klarede ikke narkometer-testen, da han viste sig at være påvirket af stærk sovemedicin.