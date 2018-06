Travl tyvebande fra Litauen stjal for næsten tre millioner kroner

RINGKØBING-SKJERN: Seks litauere skal på mandag stå til ansvar for til sammen at være tiltalt for at have stjålet værdier for næsten tre millioner kroner ved indbrud.

De fleste af tyverierne er sket i december sidste år, indtil tyvene blev stoppet, fordi lokale i Hee undrede sig over dem og meldte dem til politiet.

Litauerne, der er i alderen fra 21 til 40 år, er anklaget for i alt 37 indbrud, hvoraf størstedelen er sket i det midt- og vestjyske.

Politiet fandt de store mængder af tyvekoster i de to huse, som tyvebanden havde lejet i Familiepark West i Hee under påskud af at være på fisketur.