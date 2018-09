Travl strand-tyv snuppet på fersk gerning

Dermed kan der være sat en stopper for de mange indbrud i biler, som mange turister og strandgæster har været plaget af hen over sommeren.

VESTKYSTEN: Grundig efterforskning over en periode bar i går frugt for politiet.

På fersk gerning

- Vi har hen over sommeren fået et registreringsnummer af vidner, hvilket vi har efterforsket. Da vi i går så, at bilen kom til Jylland, fulgte vi efter ham, fortæller Poul Fink, vicepolitikommissær ved Central Efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Politibetjente så, hvordan manden bakkede sin bil op mod en tysk bil, knuste en rude og stjal tre tasker. Dem smed han senere fra sig, før han med politiet i hælene kørte videre.

Da han nåede Holstebro, blev han anholdt kl. 17.09.

Manden bliver i dag fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Holstebro, hvor han er sigtet for et fuldbyrdet indbrud og otte indbrudsforsøg.