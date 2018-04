Traktortræk: Ung mand med lighter sætter ild i 100 bigballer

Borris: Årets påsketræk i Borris var forløbet helt perfekt med over 5000 besøgende, godt humør, godt vejr og masser af store traktorer, der gav den gas.

Desværre sluttede arrangementet aldeles trist, da både politi, brandvæsen og ambulancer måtte til Borris, da der var gået ild i hele 100 såkaldte bigballer - altså store halmballer, fortæller Rune Madsen, der er indsatsleder hos Brand & Redning MidtVest.

- Vi lader halmballerne brænde ned, så der vil gå nogen timer, hvor der stadig vil være ild i halmballerne her i området. Vi slukker naturligvis helt ned for flammerne, inden vi kører her fra, fortæller Rune Madsen.

Bjarne Askholm, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, fortæller, at der var tale om en ung mand, der ville tænde en cigaret, og det resulterede altså i, at 100 bigballer brød i brand.

- Patruljen på stedet har talt med den unge mand, og der er ikke tale om grov kådhed og heller ikke tale om, at den unge mand har gjort det med vilje. Han stillede sig i læ ved bigballerne for at tænde en cigaret, men da det blæste lidt, fik ilden fra hans lighter fat i bigballerne, fortæller Bjarne Askholm.

Manden kan ifølge Bjarne Askholm se frem til en bøde i forhold til beredskabslovgivningen, der handler om uforsigtig omgang med ild.

Om den unge mand får en regning for de udbrændte halmballer bliver op til ejeren af halmballerne, og det bliver i givet fald en forsikringssag.

Der var også ambulancer til stede i Borris, og det var ifølge Bjarne Askholm, fordi der var rygter om røggener efter ilden.

- Det var dog ikke tilfældet. Patruljen på stedet fortæller, at der var en enkelt beruset mand, der har brændt sin hånd. Efter lidt behandling vil han formentlig slippe med, at det gør lidt ondt i hånden resten af aftenen og i morgen, forklarer vagtchefen.

Inger Bech Sørensen, presseansvarlig og bestyrelsesmedlem i påsketræk, er træt af den triste afslutning på en god dag.

- Selv om det er pisse irriterende, kan det ikke ødelægge dagen. Med over 5000 besøgende, godt vejr og godt humør har det altså været en god dag i Borris, lyder det fra Inger Bech Sørensen.