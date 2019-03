Trafikplan kigges efter i sømmene

RINGKØBING-SKJERN: Flexture og specialkørsel er et par af de områder, der skal nærstuderes, når teknik- og miljøudvalget skal have kigget den kollektive trafik efter i sømmene.

- Vi har særligt fokus på det, der springer i øjnene - de konti, der er i vækst. Eksempelvis vokser specialkørsel med en halv million, siger udvalgsformand John G. Christensen (S).

Udvalget har netop haft sagen til behandling, og John G. Christensen fastslår, at det er et område, der koster mange millioner.

Der er sat 31,6 millioner kroner af budgettet til kollektiv trafik i 2020, men regnskabet forventes at ville lande på 32,2 millioner, så udvalget er i gang med at se på, om der områder, hvor man kan ændre serviceniveauet eller foretage besparelser.

Selvfølgelig er der også indtægter fra billetsalg, men alligevel koster den kollektive trafik kommunen mange penge.

John G. Christensen peger på, at to områder i særlig grad er i vækst - nemlig flexture indbefattet lægekørsel, der ventes at vokse fra de budgetterede 709.000 kroner i 2020 til 1,5 millioner og specialkørsel for folkeskoleelever, der ventes at vokse fra en million til halvanden million.

- Vi havde en åben drøftelse på udvalgsmødet, hvor vi prøvede at se på, om vi kan gøre noget anderledes, og det har vi nu sat forvaltningen til at se nærmere på, siger han.

Et nyt tiltag, der afprøves fra juli i år, er flexbusser mellem Videbæk og Skjern. "Bussen" kan godt være en taxa, men følger en ruteplan som en bus, og standser ved de stoppesteder, der er angivet i køreplanen - dog kun, hvis passagerer på forhånd har tilkendegivet, at de ønsker at blive befordret.

Dette er en ringere service end flexture, der foregår fra dør til dør, men til gengæld en billigere model.