Sikkerhed: I over 70 år har skolepatruljerne hjulpet de yngste skoleelever sikkert over vejen. Men nu viser nye tal fra Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring, at hver tredje skolepatruljeelev har oplevet trafikaner, der dytter eller råber ad eleverne, eller på anden vis er ubehagelige.

Det skal en ny kampagne i uge 5 lave om på. Kampagnen hedder "Den Sureste Uge" og finder sted både på YouTube og omkring skolerne. Kampagnen skal minde alle trafikanter om, hvor stor en indsats skolepatruljerne yder hver dag, og at de fortjener mere end at blive vrisset ad i trafikken.

- Uanset vejret står skolepatruljerne altid klar til at passe på deres kammerater. Desværre er det ikke kun vejret, der kan være surt, men også trafikanter i morgentrafikken. Skolepatruljerne fortjener om nogen anerkendelse for det ansvar, de tager, frem for sure miner. Derfor opfordrer vi alle til at give dem et skulderklap med på vejen, særligt når vejret er surt, siger Mikkel Klausen, CSR-chef i LB Forsikring og far til fem børn, i en pressemeddelelse.