Ringkøbing-Skjern: Det bliver ikke med Torben Nørregaards Venstre-stemme i regionsrådet, at de to sygeplejerskebemandede akutbiler i Tarm og Ringkøbing nedlægges. Den tidligere borgmester i Ringkøbing-Skjern vender sig kraftigt mod forslaget fra regionsrådsformand Anders Kühnau (S), der vil høste en besparelse på 9,5 millioner kroner på de to vestjyske akutbiler og akutbilen i Skive.

Kühnaus forslag støttes varmt af partifællen, regionsrådsmedlem John G. Christensen, Ringkøbing, der ser det som en styrkelse af beredskabet at erstatte sygeplejerskerne med paramedicinere i ambulancerne.

Selv om der desuden placeres en ambulance i døgnberedskab i Videbæk, vil Videbæk-boen Torben Nørregaard ikke bytte med den nuværende ordning.

- Jeg og Venstre mener, at vi skal vente på rapporten om det samlede akutberedskab i regionen. Ellers er det jo intet bevendt, at vi i fredstid aftaler, at vi skal finde ud af, om vi bruger pengene på akutberedskabet effektivt og bestiller en rapport, der skal se hele systemet igennem. Derfor er det uanstændigt, at man sætter ind med en besparelse nu, siger Torben Nørregaard.

Han peger på, at Ringkøbing-Skjern er godt tilfredse med de to sygeplejerskebemandede akutbiler, som egentlig er en discountløsning i forhold til andre dele af regionen, som har lægebiler. Og at erstatte sygeplejerskerne med paramedicinere, som er Falck-reddere med en særlig uddannelse, ser Nørregaard som et tilbageskridt.

- Faktisk mener jeg, at den eneste acceptable erstatning for de to akutbiler er, at der placeres en lægebil i Ringkøbing. Den nærmeste lægebil er i Herning, og den har 75 kilometer til Hvide Sande. Andre steder i regionen har man lægebiler, der blot skal køre 25 kilometer ud, før de møder nabolægebilen. Men vi har været for flinke i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi politikere er sat i verden for at sikre, at den vestjyske befolkning har samme vilkår som andre i regionen. Derfor er jeg slet ikke med på at ændre ved vores nuværende akutberedskab, før vi har set rapporten, siger Torben Nørregaard.