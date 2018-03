Topscorer Søndergaard: Vi brænder for meget

- Vi har en solid føring langt inde i kampen, men så begynder vi at brænde alt for meget og smide boldene væk. Vi har også en scoringspause på næsten 10 minutter, og det må vi ikke have, sagde han kort efter kampen.

Mission lykkedes også for hjemmeholdet, som hentede to vigtige point. Kampen forløb dog langt fra som eksperterne havde forudsagt. Efter en solid pauseføring på 15-10 lukkede Skjern gæsterne ind i kampen i anden halvleg. Først med seks sekunder tilbage af opgøret scorede Bjarte Myrhol sejrsmålet til 25-24.

Forberedt på svær kamp

Kampens afslutning fik en hektisk affære, hvor flere dommerkendelser blev diskuteret, ligesom der blev smidt fadøl på banen. Kasper Søndergaard erkender, at det ikke var til hjemmeholdets fordel:

- Det var klart til Koldings fordel. Vi var forberedte på, at det ville blive en vanskelig kamp og vi er glade for de to point. Men vi spiller på hjemmebane, og så synes jeg godt, at vi kunne have leveret en bedre kamp i angrebet, sagde Kasper Søndergaard.

Sejren over KIF Kolding København betyder, at Skjern cementerer sin placering på ligaens førsteplads med tre point ned til GOG. Fynboerne har dog spillet en kamp mindre end Skjern.