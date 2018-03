Topopgøret mod Veszprem vises på storskærm i arenaen

SKJERN: Mon ikke håndboldnerverne i Skjern er på højkant op til topkampen mod Telekom Veszprem på lørdag?

Søndag slog Skjern Håndbold sensationelt det ungarske mandskab med 32-25, og selvom returkampen finder sted i Ungarn, så skal de grønblusede fans ikke snydes for stemningen lokalt. Skjern Håndbold og Ringkøbing-Skjern Kulturcenter er nemlig gået sammen om at vise kampen på storskærm i Skjern Bank Arena. Den store kube i loftet bliver sænket ned, og så vises kampen på de fire skærme. Kuben er på 32 kvadratmeter, så det bliver en meget synlig kamp.

- Danmarks Radio har givet os en unik mulighed for at vise kampen direkte for Skjerns mange fans, og vi håber, at rigtig mange har lyst til at bakke op om holdet og være med til at skabe en rigtig festlig håndboldaften, siger Kenneth Mølholm, daglig leder i kulturcentret.

Kampen er for alle, og man skal ikke tilmelde sig på forhånd. Der er gratis adgang, og dørene åbnes klokken 16.30. Kampen fløjtes i gang klokken 17.20. Før, under og efter kampen vil det være muligt at købe øl, sodavand, pølser, slik, og hvad der ellers hører sig til en håndboldkamp.

Det er også muligt at bestille byg-selv-burger til efter kampen. Spisning foregår i Skjern Bank Arena og skal bestilles på forhånd. Der er et begrænset antal pladser.