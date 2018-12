Topnavn som assistenttræner i Skjern Håndbold

Skjern: Skjern Håndbold henter ny assistenttræner på absolut øverste hylde. Klubben har nemlig præsenteret Claus Hansen fra Herning som ny assistenttræner for islandske Patrekur Jóhannesson fra sommer, hvor de begge tiltræder på treårige kontrakter.

Tidligere på året stoppede Claus Hansen under stor dramatik som Talentchef i DHF, hvor Claus Hansen efter 16 års ansættelse som U-landstræner og meget andet var blevet utilfreds med forholdene. Gennem sit arbejde i DHF har Claus Hansen haft stort set samtlige de danske spillere på herrelandsholdet under sine vinger på et eller andet tidspunkt i deres karriere.

Claus Hansen skiftede job til ISI Idrætshøjskole i Ikast, hvor han er sportslig ansvarlig med blandt andet udvikling af trænere på håndboldlinjen og udvikling af spillere som ansvarsområder. Det job vil Claus Hansen passe sideløbende med trænerjobbet i Skjern Håndbold.

- Claus Hansens kompetencer er indiskutable. Vi får tilført en respekteret trænerprofil, der har et uvurderligt kendskab til udvikling og talentarbejde. Vi ser med store forventninger frem til, at Patrekur Jóhannesson og Claus Hansen kan fastholde os i den absolutte top i dansk håndbold og udvikle os yderligere, siger Skjern Håndbolds bestyrelsesformand Carsten Thygesen i en pressemeddelelse.

Claus Hansen glæder sig til igen at arbejde med elitespillere.

- Jeg glæder mig til på daglig basis at skulle arbejde med meget, meget dygtige spillere. Det er som træner et privilege at få lov til at sparre med spillere, der på den ene side har prøvet meget, men stadigvæk er sultne efter mere. Værdier betyder meget for mig og jeg har i de seneste mange år følt, at de værdier, Skjern Håndbold repræsenterer, også er nogle værdier, der betyder meget for mig - ikke alene som håndboldtræner, men også som menneske, siger Claus Hansen.