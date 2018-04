Topbrag: Nantes bydes velkommen med Tricoloren på asfalten

Så skulle der handles. Helle Gidsel ringede til produktionsskolen. Her havde de ganske vist travlt, men i Skjern hjælper man hinanden, og det var så spændende en opgave, at den da skulle prøves.

Det spekulerede Helle Gidsel på. Og abstraktionsstigen er som følger: Nantes ligger i Frankrig. Frankrig er kendt for Tour de France. Under Tour de France er der gademalerier... Haps! Selvfølgelig! Man maler naturligvis danske og franske flag på parkeringspladsen!

Helle Gidsel, event og marketingsmedarbejder hos Skjern Håndbold, kigger ud over parkeringspladsen. Og det skal nok gå. Asfalten skal nok blive som den plejer at være. I Skjern Håndbold er man nemlig optimister, ikke mindst forud for kampen mod Nantes på søndag, og det er netop den, som det hele handler om, for hvordan er det lige, at man byder gæsterne velkommen på sådan en hjertelig måde. En facon, der fortæller om en venlig klub, som gerne vil være kendt som gode værter?

Kæmpestor begivenhed

På produktionsskolen var opgaven ligetil. Der skulle lige svejses seks rammer, hvor de tre af dem var med Dannebrogs mønster, og de øvrige tre med Tricolorens ditto. De blev lagt ud på pladsen, og så blev der ellers malet med rødt, hvidt og blåt i de forskellige rammer.

- Det er en superfin opgave, hvor vi kommer ud og viser, hvad vi kan. Hvis vi kan hjælpe, så vil vi gerne hjælpe, siger Frederik Kristensen, der er kleinsmedelærling på produktionsskolen.

Udover at sætte kulør på parkeringspladsen, så er Frederik Kristensen sikker på, at det også sætter kolorit på gæsternes oplevelse.

- Jeg tror, de bliver glade for at se det, og ikke bare komme til en kedelig parkeringsplads.

For Skjern Håndbold er kampen mod Nantes den største i klubbens snart 26 år lange historie.

- Det her er så kæmpestort, at jeg slet ikke tror, at jeg har forstået det endnu, konstaterer Helle Gidsel.

Med 3200 på plads i arenaen, er det også et udstillingsvindue. Tilskuerne kommer fra alle egne af Danmark, fra Sverige, Norge, Tyskland og naturligvis fra Frankrig, og Helle Gidsel håber, at de kan få et godt indtryk med hjem.

- På søndag vil vi vise alle folk, at vi kan. Uanset hvordan det så går med kampen, så skal det være sådan, at når klokken slår 19, så skal folk kunne sige: Hold da kaje! Tænk at være en del af det! Vi håber at kunne få en ambassadøreffekt ud af det, og kan 2000 gæster blive til små ambassadører for vores område rundt om i hele Danmark, så vil det være helt unikt.