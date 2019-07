Topattaktioner i Vestjylland: Vikinger og fyr mistede gæster - men kro og gård går frem

Både Lyngvig Fyr og Bork Vikingehavn har tabt en smule gæster i forhold til 2017, mens et par mindre attraktioner, Fahl Kro og Abelines Gaard på henholdvis 188.- og 233.-pladsen, er gået pænt frem.

De meste besøgte steder her i kommunen er Lyngvig Fyr og Bork Vikingehavn på henholdsvis 81.- og 91.-pladsen. På en ny tredjeplads i Ringkøbing-Skjern har Wow Park klemt sig ind på en samlet 127.-plads med over 38.000 besøgende i 2018.

Ringkøbing-Skjern: Turistorganisationen Visitdenmark har nu offentliggjort sin top 300-liste over de mest besøgte turistattraktioner i Danmark i 2018.

Disse attraktioner i Ringkøbing-Skjern er kommet ind på listen over de 300 meste besøgte i Danmark i 2018.Tal i parentes angiver udvikling i forhold til 2017. Attraktioner i kursiv er ikke en del af Ringkøbing-Skjern Museum.Kilde: Visitdenmark

Et værre vejr

At de to topattraktioner er faldet en smule, kan skyldes vejret - ikke mindst på Bork Vikingehavn, fortæller direktør for Ringkøbing-Skjern Museum, Mette Bjerrum Jensen.

Det er ikke, som man måske skulle tro, at den formidable sommer i 2018, trak folk til strandene i stedet for på museerne.

- Vi er ikke så hårdt ramt af godt vejr på Bork Vikingehavn, fordi gæsterne også kommer til et udendørs museum, når solen skinner, siger hun.

Når vejret alligevel nok har haft en finger med i spillet i det let faldende besøgstal for vikingehavnen, så skyldes det nærmere de få regnvejrsdage, der var, sidste sommer.

- Ved vores store event Bork Vikingemarked var det hele ved at regne væk, så der kom ikke så mange, siger Mette Bjerrum Jensen.

Museet regner med, at man på grund af netop regnen fik 1500 færre gæster i forhold til 2017.