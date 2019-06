Top 5: Her er Vestjyllands største stemmeslugere i Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern: Kristian Andersen kæmper for at hive et kredsmandat hjem til Kristendemokraterne i Ringkøbing-Skjern Kommune, og det er i hvert fald ikke vælgerne i Ringkøbing-Skjern, der holder ham tilbage fra det. Hele 5066 personlige stemmer har Kristian Andersen fået i Ringkøbingkredsen, og dermed blev han topscorer i denne opstillingskreds. Det er også langt flere personlige stemmer, end han fik ved folketingsvalget i 2015, hvor han fik 1986 stemmer.

Der er dog stadig langt op til Esben Lunde Larsens (V) resultat fra 2015, da han trak 8622 personlige stemmer i Ringkøbingkredsen. Det tal har hans afløser Kenneth Mikkelsen (V) da heller ikke kunnet leve op til, men han fik alligevel næstflest personlige stemmer i Ringkøbing-Skjern med et resultat på 4043.

På tredjepladsen finder man Socialdemokratiets Annette Lind fra Holstebro med 2127 personlige stemmer. Ved valget i 2015 fik hun 2214 stemmer i Ringkøbing-Skjern.

Nummer fire er udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der fik 1783 personlige stemmer i Ringkøbingkredsen.

Dennis Flydtkjær (DF) fik femteflest personlige stemmer, nemlig 1687, men dermed fik han en ordentlig lussing af vælgerne, der i 2015 gav ham 3486 stemmer i Ringkøbing-Skjern.