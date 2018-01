Tonsvis af asbest blev ulovligt gravet ned

Maskinstationsejer får nej til at indkapsle asbestholdigt jord, som først var nedgravet i en markvej, inden der blev klaget over det.

STAUNING: Over 1000 asbestholdige tagplader.

Så meget anslås det, at der blev gravet ned i en markvej ved Gestenge, da vejen i 2016 skulle fyldes op med byggeaffald fra en gammel foderstofvirksomhed i Lem.

Kommunen modtog senere en klage, og forlangte at alt blev gravet op. Eternit med asbest, rester af elkabler og plast skulle fjernes, mens uforurenet tegl og beton kunne blive.

Dog var asbesten blevet blandet med mange tons sand og jord, hvilket betyder, at omkring 25 tons asbest nu er fordelt i samlet set 253 tons jord.

Sagen har nu været behandlet i teknik- og miljøudvalget, da entreprenørfirmaet, Mejlby-Hedeby Maskinstatíon, som vedgik sig at have stået for arbejdet, havde ansøgt om at bruge det forurenede jord til at indbygge under en ny bygning på maskinstationen.

Efter at have haft en miljørådgiver på sagen ville det nemlig koste 350.000 kroner at få deponeret det asbestholdige materiale.

Der findes en bestemmelse i Miljøbeskyttelsesloven, der muliggør det, men hvis udvalget skulle give tilladelse, ville det kunne danne præcedens.

Administrationen skriver i sagsfremstillingen, at havde maskinstationen på forhånd ansøgt om at anvende asbestplader til indbygningsformål, ville det blive nægtet.

Udvalget nægtede således maskinstationen at bruge materialerne som indkapsling under bygningen.

- Det er åbenbart for enhver, at asbest er farligt, siger John G. Christensen (S), formand for teknik- og miljøudvalget, der understreger, at udvalget ser med alvor på sådan en sag.

Udvalget fulgte derfor administrationens indstilling, og de 253 tons materialer skal anvises til deponi på et godkendt anlæg via affaldsselskabet AFLD.

Maskinstationen skal skriftligt dokumentere, at jorden, der lige nu befinder sig i en hal på maskinstationen, bliver afleveret. Det skal ske senest i marts på en fastsat dato.