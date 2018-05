To unge volontører fortæller om oplevelser i Cambodja

Astrup: Onsdag 9. maj kl. 19.30 inviterer Luthersk Mission i Astrup til en aften med to unge volontører.

De vil fortælle om det kirkelige og social arbejde i Cambodja, som de har været en del af i 2016/17.

Det drejer sig om Miriam Overgaard, tidligere Astrup, og Rebekka Kjærgaard, Række Mølle.

De har arbejdet i et år i en børnehave, som er tilknyttet et projekt, som kaldes "Daughters".

Her hjælpes tidligere prostituerede til et velbetalt job som f.eks. at sy tasker og bamser, lave smykker og drive et hotel.

I børnehaven bliver børnene passet, så mødrene får mulighed for at arbejde. Et formål med børnehaven er også at give børnene bedre fremtidsudsigter, end deres mødre har haft.

Onsdag aften vil Astrup Børnekor desuden under med et par sange, og Bjarne Mogensen vil holde en andagt over sammenhængen mellem Jesu himmelfart og kaldet til at gøre det kristne budskab kendt ud over jorden.