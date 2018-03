To unge tændte ild ved banegården

LEM: To unge mænd kan i de kommende dage se frem til at høre fra ordensmagten, efter at de var tæt på at starte en brand på banegården i Lem onsdag ved middagstid. De to unge mænd satte ild til noget papir, som de efterfølgende puttede i en skraldespand, som også gik i brand. Det var ikke nødvendigt at tilkalde brandvæsnet, men en politipatrulje slukkede gløderne efter ilden. De to unge mænd var allerede hoppet på toget til Ringkøbing, men betjentene ved, hvem den ene af de to mænd er, ligesom de har videooptagelser af dem begge. Når de er kigget igennem, kan de unge mænd forvente et besøg. Hvis de dog ikke selv, tager kontakt til politiet først.