To unge mænd begik indbrud for at skaffe penge til stoffer

Begge har lagt misbruget bag sig og slipper med en betinget fængselsdom.

HEMMET: I efteråret og vinteren 2016 oplevede flere sommerhusejere ved Hemmet at komme til et hus, som var brudt op, og der manglede alt lige fra fjernsyn til geviropsatser, lænestole, værktøj, spiritus og køkkenmaskiner. Politiet anholdte to, som de mistænkte for indbruddene. Det er en nu 24-årig mand fra Esbjerg-området og en 25-årig mand fra det nordlige Varde Kommune. Sagen mod de to er dog først kommet for retten i januar i år, og den lange sagsbehandling betød rabat på straffen. Mændene var tiltalt for samlet 29 tilfælde af indbrud og tyverier, hvoraf de 19 skete i sommerhusområdet ved Hemmet. Det gik især udover Rævekrogen, men også Galochen, Grævlingevej, Ildervej og Anevej havde indbrud. Grunden til, at valget netop faldt på Hemmet, er, at den 24-årige har et familiemedlem, som har sommerhus i området.

Amatøragtigt I retten forklarede de to mænd, at de begge havde et misbrug af narko, da de begik indbrud, og derfor skulle de skaffe penge til stoffer. De var tiltalt for at have begået indbrud af særlig grov beskaffenhed, men retten mente dog, at de to mænd havde ageret ganske amatøragtigt. Retten fandt det svært at bevise, at den 24-årige havde begået flere indbrud end dem, han selv erkendte. Han blev derfor kun dømt for fire indbrud i Hemmet, mens den 25-årige blev dømt for størstedelen af de i alt 30 anklagepunkter, der var mod ham.

Stoffri i syv måneder Begge mænd har siden lagt stofferne og kriminaliteten bag sig. Den 24-årige, som havde enkelte lovovertrædelser bag sig før indbruddene, har taget en uddannelse og har ifølge Kriminalforsorgen gode personlige forhold. Den 25-årige har haft et omtumlet liv, der inkluderede alkohol og narko allerede fra 12-års-alderen, hvilket betyder store personlige problemer i dag. Han har dog gennem et behandlingsforløb formået at holde sig stoffri gennem de seneste syv måneder og forsøger at få rettet på sit liv. En sagsbehandler fortalte retten om et meget positivt forløb, som gjorde indtryk på retten. De to unge mænd slipper derfor og på grund af den lange sagsbehandling for at komme i fængsel. Den 24-årige har fået en betinget dom på tre måneders fængsel, mens den 25-årige fik en betinget dom på ni måneders fængsel.