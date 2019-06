To unge blev dømt for våbentyverier

Indbruddene ved Sædding skete 17. og 18. maj sidste år. Det første var på Lyngvejen, hvor der blandt andet blev stjålet en computer, boligtilbehør, smykker, værktøj og sølvtøj. Det andet indbrud var på Sæddingvej, hvor tyvene tog kongeligt porcelæn, smykker, højtalere, en Ipad, et fjernsyn, tasker og ikke mindst et Beretta haglgevær og to rifler inklusive patroner til samtlige tre våben

De nægtede sig skyldige, men beviserne mod den 23-årige kvinde og den 28-årige mand var dog overvældende, mens den 33-årige mand slap med at blive dømt for et mindre tilfælde af hæleri.

En 23-årige kvinde fra Brande og en 28-årig mand fra Herning-området stod for størstedelen af anklagerne, mens en 33-årig mand fra Herning-området kun var tiltalt for enkelte forhold.

SKJERN: Tre unge mennesker sad for nylig ved retten i Herning, hvor de samlet var anklaget for 11 forhold, især indbrud og våbenbesiddelse. Tre af indbruddene fandt sted ved Finderup og Sædding nær Skjern, hvor der blandt andet blev stjålet våben, mens resten primært skete i Brande-området.

I øvrigt havde kvinden forsøgt at sælge tyvekosterne på nettet, så der lå fotos af dem på hendes telefon. En undersøgelse af DNA fra et af gerningsstederne gav et fund, som gav et match på den 28-årige.

I retten kom det frem, at politiet fandt genstande fra samtlige 11 indbrud ved en ransagning af kvindens hjem. Dertil havde kvinden og den 28-årige skrevet en del sms'er, som blandt andet handlede om, at kvinden skulle købe et brækjern.

Derfor blev den 23-årige kvinde og den 28-årige mand også tiltalt for overtrædelse af straffelovens §192a, der handler om, at det er en særligt skærpende omstændighed, at man fragter våben og ammunition sammen på et offentligt tilgængeligt sted. Det kan give op til seks års fængsel.

Ren og plettet straffeattester

Derimod kneb det for anklageren at bevise, at den 33-årige havde noget med tyverierne at gøre. Dog fandt man enkelte stjålne genstande i hans hjem fra et enkelte indbrud, hvilket gav dommen for hæleri. Der er endnu ikke afsagt en kendelse om straf for den 33-årige.

De to andre derimod blev fundet skyldige i samtlige 11 forhold, der også inkluderede et våbentyveri ved et indbrud i Brande.

Kvinden har aldrig før været i konflikt med loven, mens den 28-årige har en plettet straffeattest, der blandt andet tæller røveri, vold, tyveri, narkokriminalitet og hæleri.

De to "partners in crime" skal dog ikke I fængsel, da begge har psykiske diagnoser, som fik Kriminalforsorgen til at anbefale behandlingsdomme. Retten valgte derfor at idømme dem begge behandlingsdomme på ubestemt tid.