To tricktyve snød 88-årig kvinde

TARM: En venlig 88-årig kvinde med bopæl på Gl. Kongevej i Tarm blev tirsag snydt og bestjålet af to udenlandske personer.

Ved 13-tiden ringede det på døren, hvor en sorthåret kvinde på 20-25 år bad om en underskrift på et stykke papir, hvorpå der stod UNICEF.

Hun bad også om vand, og mens den ældre kvinde gav hende vandet, sneg den udenlandske mand sig ind i boligen.

Det opdagede den 88-årige dog, men ikke desto mindre lykkedes det for det udenlandske par at stikke af med flere af kvindens guldsmykker.

Politiet oplyser, at parret forsøgte sig hos flere ældre mennesker i området, som dog alle afviste dem. Og det opfordrer politiet generelt til, at man gør for at undgå at blive snydt af tricktyve.

Muligvis var der også tricktyve på spil i Løvbjerg i Tarm tirsdag eftermiddag.

I hvert fald skabte tre udenlandske mænd, der beskrives som sigøjnertyper, tumult og stor forvirring, da de besøgte butikken kl. 16.25.

De forlod dog hurtigt stedet i en lysgrøn Renault Megane, hvis udenlandske registreringsnummer begynder med 365.

Det er dog uvist, om mændene stjal noget fra butikken.