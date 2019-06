To nye landsbyprojekter skal give vækst og udvikling på landet

To landsbyer får særligt gode betingelser for at skabe vækst og udvikling

Ringkøbing-Skjern: Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune sagde tirsdag ja til at henvise 300.000 kroner fra budgettet for landdistriktsudvikling til et udviklingsprojekt, der kan udlægge to landsbyer i kommunen som omdannelseslandsbyer.

Begrebet findes i planloven, der giver kommunerne lov til hvert fjerde år at udpege og afgrænse to projekter i kommuneplanen.

Det betyder, at to landsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune vil få mulighed for at få udarbejdet fysiske planer for udvikling, så det bliver muligt for eksempel bygge boliger tæt på et attraktivt skovområde.

- Vi ved, at mange gerne vil bo i de små samfund i landsbyerne, men at de ikke nødvendigvis ønsker at købe et eksisterende hus midt i landsbyen. I stedet vil vi åbne for, at man i to projektlandsbyer de kommende år kan få lov at bygge nyt i udkanten af byen tæt på attraktiv natur, ligesom vi forventer, at omdannelseslandsbyerne vil få en forbedret mulighed for at drive småerhverv, forklarer borgmester Hans Østergaard i en pressemeddelelse.